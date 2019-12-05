В Орел привезут частицу Пояса Пресвятой Богородицы
В Орел привезут частицу Пояса Пресвятой Богородицы. Ковчег со святыней пробудет в областном центре с 14 по 17 декабря.
Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В 4 или в 6 веке он был перенесен в Константинополь, где оставался почти тысячу лет. Затем одну частицу святыни увезли в Грузию, а другая попала на Афон.
- В рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь» часть Пояса Пресвятой Богородицы посещает епархии Центрального Федерального округа, в том числе и Орловскую. Принесение святыни сопроводят образовательными мероприятиями, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловской митрополии.
Святыня будет находиться в кафедральном соборе Ахтырской иконы Божией Матери (ул. 5 Августа, 18).
Встреча ковчега с частицей Пояса Пресвятой Богородицы состоится 14 декабря в 11:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU