В этом году в Орле привели в порядок почти 70 дворов
В этом году в Орле привели в порядок почти 70 дворов. Сезон ремонтных работ завершен.
Запланирован на 2019- год был ремонт 63 дворовых территорий, однако как пояснили в пресс-службе администрации города, удалось сделать больше: за счет выделения дополнительных средств и экономии на торгах.
Качество уложенного во дворах асфальта проверили специалисты "Орелгосзаказчика", объекты были приняты. Последний - двор по Маринченко, 23 - комиссия приняла 26 ноября. Сейчас в горадминистрации составляют план ремонта дворов на будущий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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