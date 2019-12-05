2019-12-05T16:44:31+03:00
Общество

В этом году в Орле привели в порядок почти 70 дворов

Сезон ремонта завершен
Ольга СУПОНЕВА
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Сезон ремонта завершенСезон ремонта завершенФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году в Орле привели в порядок почти 70 дворов. Сезон ремонтных работ завершен.

Запланирован на 2019- год был ремонт 63 дворовых территорий, однако как пояснили в пресс-службе администрации города, удалось сделать больше: за счет выделения дополнительных средств и экономии на торгах.

Качество уложенного во дворах асфальта проверили специалисты "Орелгосзаказчика", объекты были приняты. Последний - двор по Маринченко, 23 - комиссия приняла 26 ноября. Сейчас в горадминистрации составляют план ремонта дворов на будущий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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