Шесть автомобилей столкнулись на трассе под Орлом

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-05T15:38:40+03:00

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Сегодня днем на трассе под Орлом произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Авария с пострадавшими случилась на трассе М-2 "Крым" во Мценском районе.

Как сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, все произошло около двух часов дня на 316 километре, из шести столкнувшихся машин две - грузовые. Сейчас на месте продолжают работу сотрудники ГИБДД и им еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, у одного из грузовиков возникли проблемы с тормозами.

На месте работали спасатели: им пришлось деблокировать зажатых в покореженном автомобиле людейФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Судя по фото с места аварии, удар был весьма серьезным. Одну из машин буквально смяло: спасателям пришлось деблокировать людей из автомобиля.

Столкнулись четыре легковушки и два грузовикаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ-10. Спасены трое человек, они получили травмы. Двоим оказана помощь на месте, один - мужчина 43-х лет - госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказал "КП" Андрей Миронов, специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадали трое человек, двоим оказана помощь на месте, один госпитализированФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На месте аварии продолжается работа. Полицейским предстоит установить все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU