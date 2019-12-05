СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-05T16:05:50+03:00

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В Орле скоропостижно скончался солист рок-группы «ПИЛОТЫ-БЕГЕМОТЫ» Андрей Родорис. Музыканта не стало 4 декабря.

Трагическую новость сообщили его коллеги в официальном сообществе группы в соцсетях. Причины смерти не уточнятся.

Еще 16 ноября "Пилоты-бегемоты" выступали в Орле на благотворительном фестивале "Рок в защиту животных". Для друзей и поклонников кончина певца стала шоком.

«Пилоты-Бегемоты» начали свое дело еще в 1995 году, покорили не только Орел, но и сцены других городов России. В последние годы группа активно поддерживала благотворительные акции и помогала собирать средства для помощи людям и бездомным животным.

Редакция "Комсомольской правды-Орел" выражает соболезнования семье Андрея Родориса.

ИСТОЧНИК KP.RU