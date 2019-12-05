Орловцы стали реже травиться «паленым» алкоголем

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-05T14:11:45+03:00

В Орле на профильном заседании обсудили проблему суррогата. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

За последние пять лет случаи отравлений сократились больше, чем в два раза

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В четверг, 5 декабря, в Орле прошло заседание по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одной из важнейших тем рабочей встречи стал суррогатный алкоголь.

Как стало известно, орловцы стали реже травиться «паленой» водкой. За последние пять лет случаи отравлений сократились больше, чем в два раза.

- Количество отравлений фальсифицированной алкогольной продукцией в регионе снизилось со 103 случаев до 41, - пояснил Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадозра.

Всего же в этом году из незаконного оборота было изъято более 350 литров «паленки».

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ИСТОЧНИК KP.RU