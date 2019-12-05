Орловщина заняла второе место во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-05T13:56:16+03:00

На реализацию волонтерских проектов область получит почти 9,3 млн рублей

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Орловщина заняла второе место в рейтинге всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В итоге на реализацию волонтерских проектов область получит почти 9,3 млн. рублей из федеральной казны.

- На эти средства будут поддержаны 7 лучших практик-проектов. Церемония вручения денежных сертификатов состоялась в Сочи. Победителей поздравила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

Отметим, всего заявки на участие в конкурсе подали 74 региона, из них победителями стали только 37.

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ИСТОЧНИК KP.RU