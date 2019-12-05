Орловщина заняла второе место во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Орловщина заняла второе место в рейтинге всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В итоге на реализацию волонтерских проектов область получит почти 9,3 млн. рублей из федеральной казны.
- На эти средства будут поддержаны 7 лучших практик-проектов. Церемония вручения денежных сертификатов состоялась в Сочи. Победителей поздравила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.
Отметим, всего заявки на участие в конкурсе подали 74 региона, из них победителями стали только 37.
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ИСТОЧНИК KP.RU