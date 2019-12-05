2019-12-05T13:11:15+03:00
Звезды

В Орле пройдет концерт «Творчеством живи!»

Большая культурная программа развернется в театре Тургенева
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет концерт «Творчеством живи!»В Орле пройдет концерт «Творчеством живи!»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В академическом театре имени Тургенева состоится большой праздник в честь 80-летия Орловского областного центра народного творчества. Гостей ждет большая культурная программа.

Зрители смогут окунуться в таинство народной мудрости, древних былин и старинных преданий и спеть вместе с Большим сводным хором Орловской области. Свой талант и творчество подарят лучшие любительские коллективы Орла и Орловской области, а так же гости из Липецка, Тулы, Белгорода, Калуги, Анапы, Луганской Народной Республики.

- Приглашаем вас окунуться в атмосферу национального духа, прикоснуться к исконным традициям нашего народа и разделить праздник вместе с нами, - обращаются к орловцам организаторы.

Бронирование приглашений по телефону 54-26-77

КОГДА? ГДЕ?

9 декабря, 14:00

ОГАТ им. Тургенева

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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