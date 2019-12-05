В Орле пройдет концерт «Творчеством живи!»
В академическом театре имени Тургенева состоится большой праздник в честь 80-летия Орловского областного центра народного творчества. Гостей ждет большая культурная программа.
Зрители смогут окунуться в таинство народной мудрости, древних былин и старинных преданий и спеть вместе с Большим сводным хором Орловской области. Свой талант и творчество подарят лучшие любительские коллективы Орла и Орловской области, а так же гости из Липецка, Тулы, Белгорода, Калуги, Анапы, Луганской Народной Республики.
- Приглашаем вас окунуться в атмосферу национального духа, прикоснуться к исконным традициям нашего народа и разделить праздник вместе с нами, - обращаются к орловцам организаторы.
Бронирование приглашений по телефону 54-26-77
КОГДА? ГДЕ?
9 декабря, 14:00
ОГАТ им. Тургенева
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU