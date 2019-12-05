Большинство орловских школьников хотят стать айтишниками и художниками
Большинство орловских школьников хотят стать айтишниками и художниками. Не исчезли из рейтинга самых востребованных профессий и адвокаты.
К таким выводам пришли специалисты платформы «Профилум», которые по заказу регионального Департамента образования провели в Орловской области опрос старшеклассников. В исследовании приняли участие 346 учеников 7-11 классов из пяти школ.
Согласно полученным данным, наибольший интерес школьники проявляют к дополнительным курсам в сфере финансы и менеджмент, информационные технологии, языки и лингвистика.
- Однако около 43% учащихся еще не определились со своей будущей специальностью и выразили потребность в получении помощи в этом вопросе, - сообщили «КП» авторы исследования.
Кроме того, специалисты выяснили, что пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля не вошли в число приоритетных для школьников.
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ИСТОЧНИК KP.RU