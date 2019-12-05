СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-05T12:54:04+03:00

Не исчезли из рейтинга самых востребованных профессий и адвокаты

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Большинство орловских школьников хотят стать айтишниками и художниками. Не исчезли из рейтинга самых востребованных профессий и адвокаты.

К таким выводам пришли специалисты платформы «Профилум», которые по заказу регионального Департамента образования провели в Орловской области опрос старшеклассников. В исследовании приняли участие 346 учеников 7-11 классов из пяти школ.

Согласно полученным данным, наибольший интерес школьники проявляют к дополнительным курсам в сфере финансы и менеджмент, информационные технологии, языки и лингвистика.

- Однако около 43% учащихся еще не определились со своей будущей специальностью и выразили потребность в получении помощи в этом вопросе, - сообщили «КП» авторы исследования.

Кроме того, специалисты выяснили, что пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля не вошли в число приоритетных для школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU