Потепление задержится в Орловской области на ближайшую неделю

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-05T12:35:21+03:00

Зимняя погода на Орловщине не задержалась Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ожидаются перепады температур с минуса на плюс, ветер и дождь

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Зимняя погода на Орловщине не задержалась. По прогнозам синоптиков в ближайшую неделю ожидаются перепады температур с минуса на плюс, ветер, дождь и мокрый снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, конец первой недели декабря выдастся гораздо теплее климатической нормы. В пятницу, 6 числа, ночью -2, днем +1 градус. Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с, атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В субботу 7 декабря в темное время суток -4, днем разогреется до 0. Будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер сменит направление на южное, его скорость в среднем составит 5 м/с. Давление опустится до 741 мм рт.ст.

В воскресенье 8 числа ожидается дождь с мокрым снегом, будет пасмурно. Ночью -1, днем +2, ветер юго-западный 5-6 м/c. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт.ст., что ниже нормы.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе термометры в среднем покажут 0...+3 градуса. Будет дождливо и пасмурно.

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ИСТОЧНИК KP.RU