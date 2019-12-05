2019-12-05T12:03:12+03:00
Общество

В Орловской области придорожное кафе закрыли за антисанитарию

Не прошла проверку точка общепита в Троснянском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Точку общепита, по решению суда, закрыли на 65 сутокТочку общепита, по решению суда, закрыли на 65 сутокФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области придорожное кафе закрыли за антисанитарию. Не прошла проверку точка общепита в поселке Жерновец Троснянском районе.

В кафе наведались специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. Они проверили, соблюдаются ли в придорожном кафе санитарные нормы. Как оказалось, здесь нет водопровода и канализации, готовые блюда хранились на полу, у работников нет медкнижек, а посуда моется неправильно.

- По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Кромским районным судом индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении правонарушения. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 65 суток, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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