В Орловской области придорожное кафе закрыли за антисанитарию
В Орловской области придорожное кафе закрыли за антисанитарию. Не прошла проверку точка общепита в поселке Жерновец Троснянском районе.
В кафе наведались специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. Они проверили, соблюдаются ли в придорожном кафе санитарные нормы. Как оказалось, здесь нет водопровода и канализации, готовые блюда хранились на полу, у работников нет медкнижек, а посуда моется неправильно.
- По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Кромским районным судом индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении правонарушения. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 65 суток, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU