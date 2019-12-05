СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-05T11:29:30+03:00

В этот раз она поможет собрать средства для десятилетней Нади Коротенко

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В Орле вновь состоится благотворительная акция "Свет рождественской звезды". В этот раз она поможет собрать средства для десятилетней Нади Коротенко, у которой очень серьезные диагнозы — ретинопатия недоношенных и ДЦП.

Акция проходит ежегодно. Все средства, собранные на благотворительном концерте, идут в помощь детям, нуждающимся в них. В этот раз деньги будут направлены на приобретение электронной пишущей машинки для печати на Брайле.

- Она необходима Надежде для эффективного процесса обучения, социализации и дальнейшей помощи в профессиональном образовании. Стоимость такой машинки — от 200 тысяч рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Примечательно, что юная героиня акции - девочка активная, она участник всероссийских фестивалей «Белая трость» и «Добрая волна», инклюзивного фестиваля «С добром по жизни» и спектакля «Открытая дверь».

Акция-концерт состоится 15 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU