В Орле вновь состоится благотворительная акция "Свет рождественской звезды"
В Орле вновь состоится благотворительная акция "Свет рождественской звезды". В этот раз она поможет собрать средства для десятилетней Нади Коротенко, у которой очень серьезные диагнозы — ретинопатия недоношенных и ДЦП.
Акция проходит ежегодно. Все средства, собранные на благотворительном концерте, идут в помощь детям, нуждающимся в них. В этот раз деньги будут направлены на приобретение электронной пишущей машинки для печати на Брайле.
- Она необходима Надежде для эффективного процесса обучения, социализации и дальнейшей помощи в профессиональном образовании. Стоимость такой машинки — от 200 тысяч рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.
Примечательно, что юная героиня акции - девочка активная, она участник всероссийских фестивалей «Белая трость» и «Добрая волна», инклюзивного фестиваля «С добром по жизни» и спектакля «Открытая дверь».
Акция-концерт состоится 15 января 2020 года.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU