СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-05T09:24:12+03:00

В Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Иномарка не пропустила отечественную легковушку на перекрестке

Изменить размер текста: A A

В Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП. Иномарка не пропустила отечественный автомобиль на перекрестке.

Авария случилась вечером в среду,4 декабря, на Комсомольской. В 17:12 «Мицубиси Галант», которым управлял 36-летний водитель, поворачивал на регулируемом перекрестке на Карачевском шоссе и не пропустил «Ладу Гранта». Отечественная легковушка двигалась в сторону улицы Авиационная.

В итоге автомобили столкнулись. Затем «Мицубиси» врезался в «Вольво FH» с полуприцепом.

- В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила телесные повреждения и доставлена в больницу Семашко. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU