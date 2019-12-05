2019-12-05T09:24:12+03:00
Происшествия

В Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП

Иномарка не пропустила отечественную легковушку на перекрестке
Наталья Меркулова
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В Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП. Иномарка не пропустила отечественный автомобиль на перекрестке.

Авария случилась вечером в среду,4 декабря, на Комсомольской. В 17:12 «Мицубиси Галант», которым управлял 36-летний водитель, поворачивал на регулируемом перекрестке на Карачевском шоссе и не пропустил «Ладу Гранта». Отечественная легковушка двигалась в сторону улицы Авиационная.

В итоге автомобили столкнулись. Затем «Мицубиси» врезался в «Вольво FH» с полуприцепом.

- В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила телесные повреждения и доставлена в больницу Семашко. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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