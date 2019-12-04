СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-04T16:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловцев приглашают посмотреть ироническую комедию "Валентинов день". Гастрольный спектакль состоится в грядущую пятницу, 6 декабря.

«Валентинов день» — пьеса талантливого и знаменитого молодого российского драматурга Ивана Вырыпаева. Это история о человеческой любви и нежности, история, длиною в жизнь. На сцене предстанут одновременно простые повседневные ситуации, но вместе с тем они будут полны чувств, эмоций, заставят смеяться и переживать вместе с героями.

- Спектакль «Валентинов день» поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к нашим героям. Уморительная Олеся Железняк покорит очередной раз своей непосредственностью и талантом, романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст дамам сил бороться за свою любовь любыми средствами, - поделились организаторы.

Билеты можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" или онлайн здесь.

КОГДА, ГДЕ?

6 декабря, 19.00

Кромское ш-се, 4 (ГриннЦентр)

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU