«Как рождаются сны»: орловцам покажут инклюзивный спектакль
Орловцам покажут инклюзивный спектакль «Как рождаются сны». На сцену выйдут маленькие актеры с ограниченными возможностями здоровья из театральной студии «Неравнодушные» под руководством Елена Воробьевой.
Ранее постановка о том, как настоящая дружба помогает преодолеть любые трудности и творит чудеса, стала победителем Регионального фестиваля-конкурса детских и юношеских театральных коллективов "Счастливый билет". Теперь увидеть его могут все желающие на сцене в музее Тургенева.
Напомним, в 2018 году другой спектакль Елены Воробьевой «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов на всероссийском конкурсе «Доброволец России».
КОГДА? ГДЕ?
6 декабря, в 16:00
Музей Тургенева
Телефон для справок: 76-15-74
ИСТОЧНИК KP.RU
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