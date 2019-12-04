СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-04T15:40:12+03:00

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В Орле ограничат движение по улице 8 Марта. Автомобилистам придется потерпеть неудобства из-за прокладки труб.

Ограничения будут действовать в четверг, 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации города, продлятся они с 8 часов утра и до 17 вечера.

Работа будет вестись на участке в районе домов №10-№58, соответственно здесь водителям транспорта и стоит быть внимательнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU