В Орле ограничат движение по улице 8 Марта
В Орле ограничат движение по улице 8 Марта. Автомобилистам придется потерпеть неудобства из-за прокладки труб.
Ограничения будут действовать в четверг, 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации города, продлятся они с 8 часов утра и до 17 вечера.
Работа будет вестись на участке в районе домов №10-№58, соответственно здесь водителям транспорта и стоит быть внимательнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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