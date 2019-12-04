2019-12-04T15:03:08+03:00
Общество

Орловские чиновники отчитались об итогах дорожного ремонта-2019

Ряд подрядчиков попал под штрафные санкции из-за некачественной работы
Наталья Меркулова
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Орловские чиновники отчитались об итогах дорожного ремонта-2019Орловские чиновники отчитались об итогах дорожного ремонта-2019Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские чиновники отчитались об итогах дорожного ремонта-2019. Ряд подрядчиков попал под штрафные санкции из-за некачественной работы.

Об этом стало известно, 3 декабря, на рабочей планерке в мэрии. Всего в этом году в порядок привели 7 улиц вместе с тротуарами. Однако не везде ремонт проходил гладко.

Непростая ситуация сложилась на Московской. Тротуары на этой улице ремонтировал ООО «АртСтрой». В срок подрядчик не уложился, хотя по контракту работы должны были закончиться 20 ноября.

- Приемочная комиссия выявила дефекты на тротуарах. Их подрядчик обязуется устранить до 5 декабря. Поскольку сроки сдачи сорваны, предприятию будут применены штрафные санкции, - пояснил Дмитрий Фролов, и.о. начальника УКХ.

Сорвал сроки и подрядчик ООО «Посейдон», работавший на улице Северной. Он установил только бордюры и этим ограничился. Возместить ущерб в размере 1,2 млн рублей за просрочку смогли только благодаря банковской гарантии.

Под санкции попал и подрядчик, делавший ремонт на улице 60-летия Октября. ООО «МонолитСтрой» не смог качественно уложить плитку с первого раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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