2019-12-04T14:46:51+03:00
Общество

В Орле крышу дома отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Подрядчик, который вел капитальные работы, запоздал со сроками на год
Наталья Меркулова
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В Орле крышу многоквартирного дома №47 на улице Тургенева отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Подрядчик, который вел здесь капитальные работы еще в прошлом году, запоздал со сроками.

Информация о том, что ремонт кровли, который должен был закончиться до декабря 2018 года, а затянулся и на весь 2019 год, попала в СМИ. В итоге ситуацией заинтересовалось профильное ведомство.

- Договор был заключен между Региональным фондом капитального ремонта и ООО «ТРУ Орелгражданремспецстрой». Причем фондом капитального ремонта меры по привлечению подрядной организации к ответственности приняты не были, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Материалы прокурорской проверки были направлены в региональный Департамент надзорной и контрольной деятельности, который и направил предписание об устранении нарушений в сфере ЖКХ. В результате нарушения были быстро устранены и капитальный ремонт завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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