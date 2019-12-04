В Орле подвели итоги «Вахты памяти – 2019»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-04T13:56:55+03:00

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Вчера, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Орле прошли торжественные мероприятия, в ходе которых участники поискового движения региона подвели итоги «Вахты памяти – 2019».

Советских солдат, погибших защищая родную страну, почтили на бульваре ПобедыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ежегодно, с весны и до глубокой осени, в нашей стране участники поисковых отрядов проводят исследования территорий, где проходили ожесточенные бои и в безызвестности остались лежать бойцы-герои. С 26 апреля по 1 ноября в Орловской области прошли три этапа акции, объединившей свыше 1900 человек из 23 регионов России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Участники митинга возложили цветы к стеле "Орел- город воинской славы"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благодаря работе поисковиков подняли останки 812 советских воинов, имена 355 из них удалось узнать. Однако большинство так и остались безымянными. Их и других советских солдат, погибших защищая родную страну, жители и почетные гости региона почтили на бульваре Победы у стелы «Орел – город воинской славы».

Участники митинга возложили цветы к стеле, почтили бойцов Минутой молчания и простились с красноармейцем Павлом Николаевичем Погожевым, погибшим в Новосильском районе летом 1943 года. Его останки, найденные во время «Вахты Памяти» перезахоронят на Малой Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU