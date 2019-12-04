В Зареченском микрорайоне Орла появился новый пешеходный переход
В Зареченском микрорайоне Орла появился новый пешеходный переход. Его оборудовали на улице Емлютина.
Тему затронули на рабочей планерке в мэрии города накануне, 3 декабря. Как сообщил Егвений Гришин, курирующий в администрации вопросы городского хозяйства и транспорта, зебру нарисовали возле дома №20.
- До конца текущей недели начнутся работы по переносу пешеходного перехода перед Главпочтамтом. Здесь тактильная плитка, сигнализирующая слабовидящим и слепым гражданам о возможности пересечь автомобильную дорогу, сейчас ведет в столб освещения, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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