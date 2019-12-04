СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-04T12:52:01+03:00

Его оборудовали на улице Емлютина

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В Зареченском микрорайоне Орла появился новый пешеходный переход. Его оборудовали на улице Емлютина.

Тему затронули на рабочей планерке в мэрии города накануне, 3 декабря. Как сообщил Егвений Гришин, курирующий в администрации вопросы городского хозяйства и транспорта, зебру нарисовали возле дома №20.

- До конца текущей недели начнутся работы по переносу пешеходного перехода перед Главпочтамтом. Здесь тактильная плитка, сигнализирующая слабовидящим и слепым гражданам о возможности пересечь автомобильную дорогу, сейчас ведет в столб освещения, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU