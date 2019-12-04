В Орловской области насчитали больше 13 с половиной тысяч мигрантов

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-04T11:02:02+03:00

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В Орле состоялось обсуждение вопросов обеспечения правопорядка в регионе. На заседании координационного совета, которое состоялось в облправительстве, одной из поднятых тем стало число мигрантов в регионе.

На данный момент в регионе официально числится свыше 13,6 тысяч мигрантов. В основном это выходцы из стран СНГ. ИЗ этого числа около трех с половиной тысяч - студенты, еще около пяти тысяч человек приехали в Орловскую область работать. По мнению губернатора области, ситуация в области в этой сфере остается стабильной.

- Среди мигрантов есть немало квалифицированных специалистов, занятых в промышленности, специалистов по наладке и эксплуатации оборудования зарубежного производства. Безусловно, мы заинтересованы в таких кадрах, также как и в расширении числа иностранных студентов. В этой связи, наша задача – четко соблюдая все требования законодательства, обеспечить надежную защиту прав трудовых мигрантов, других категорий иностранных граждан, − сказал Андрей Клычков.

Присутствующие на заседании, однако, отметили, что нельзя забывать и потенциальных угрозах, которые несут миграционные процессы.

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ИСТОЧНИК KP.RU