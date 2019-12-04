СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-04T10:42:38+03:00

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В Орле сгорела трансформаторная подстанция. Происшествие случилось в Рижском переулке города во вторник, 3 декабря.

О возгорании спасателям сообщили вечером, время было около двадцати минут седьмого. Пожарные прибыли на место ЧП.

- В результате пожара трансформаторная подстанция выгорела изнутри на площади три квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU