В Орле сгорела трансформаторная подстанция
В Орле сгорела трансформаторная подстанция. Происшествие случилось в Рижском переулке города во вторник, 3 декабря.
О возгорании спасателям сообщили вечером, время было около двадцати минут седьмого. Пожарные прибыли на место ЧП.
- В результате пожара трансформаторная подстанция выгорела изнутри на площади три квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В происшествии никто не пострадал.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»