Ремонт электронных табло на остановках Орла начнется 9 декабря

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-04T10:33:46+03:00

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Ремонт электронных табло на остановках Орла начнется на следующей неделе. На прошлой неделе 12 барахлящих указателей время прибытия транспорта отключили, горожанам некоторое время еще придется потерпеть неудобства.

Отключенными остаются табло на остановках: сквер Ермолова, ЦУМ, кинотеатр «Октябрь», сквер Гуртьева, пенсионный фонд, Дом моды, магазин «Орел» (по обе стороны), 1-ая Посадская, гостиница «Орел» (также отключены табло по обоим направлениям), кинотеатр «Родина».

- В настоящее время контракт на выполнение работ по освидетельствованию и выявлению неисправностей в электронных табло на остановочных павильонах находится на стадии подписания. Подрядчик приступит к ремонту 9 декабря, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU