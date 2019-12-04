На трассе "Калуга-Орел" легковушка столкнулась с микроавтобусом
На трассе "Калуга-Орел" легковушка столкнулась с микроавтобусом. В ДТП пострадал один человек.
Авария произошла во вторник 3 декабря, примерно в половине десятого часа утра. 31-ллетний водитель на легковой иномарке "Хендаи Солярис" ехал по указанной дороге и в какой-то момент потерял контроль над своим автомобилем.
- Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Транспортер".В результате ДТП он получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»