2019-12-04T10:04:51+03:00
Происшествия

На трассе "Калуга-Орел" легковушка столкнулась с микроавтобусом

Пострадал один человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварии: УГИБДД по Орловской областиФото с места аварии: УГИБДД по Орловской области
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На трассе "Калуга-Орел" легковушка столкнулась с микроавтобусом. В ДТП пострадал один человек.

Авария произошла во вторник 3 декабря, примерно в половине десятого часа утра. 31-ллетний водитель на легковой иномарке "Хендаи Солярис" ехал по указанной дороге и в какой-то момент потерял контроль над своим автомобилем.

- Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Транспортер".В результате ДТП он получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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