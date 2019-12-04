В Орле спасатели тушили квартиру в девятиэтажке

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-04T10:00:06+03:00

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Во вторник, 3 декабря, орловские пожарные выезжали на сообщение о возгорании по улице Московской. В девятиэтажном доме горела квартира.

Сигнал о происшествии поступил спасателям около 12 часов дня. Как оказалось, в многоэтажке расшалилось пламя в двухкомнатной квартире, на кухне.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на кухне выгорела отделка потолка на площади двенадцать квадратных метров, от термические повреждения получили стена и шкаф, - рассказали о последствиях ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

И если само жилище и отделка пострадали, то без человеческих жертв, к счастью удалось обойтись: пострадавших нет. Почему случился пожар и какова сумма материального ущерба - устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU