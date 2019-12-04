Один человек пострадал в столкновении "Нивы" и "Ниссана" под Орлом
Один человек пострадал в столкновении двух автомобилей под Орлом. Авария произошла накануне, 3 декабря.
Около 7 часов утра вторника 35-летний водитель за рулем автомобиля "Нивы" ехал по дороге "Орел-Ефремов" со стороны областного центра в сторону поселка Залегощь. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия.
- Водитель допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Ниссан Альмера". В результате ДТП 47-летняя пассажир автомобиля "Ниссан" Альмера получила травмы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на орловских дорогах сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 17 ДТП. Два из них с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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