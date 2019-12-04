2019-12-04T09:16:37+03:00
Происшествия

Один человек пострадал в столкновении "Нивы" и "Ниссана" под Орлом

ДТП случилось на дороге Орел-Ефремов 3 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
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Один человек пострадал в столкновении двух автомобилей под Орлом. Авария произошла накануне, 3 декабря.

Около 7 часов утра вторника 35-летний водитель за рулем автомобиля "Нивы" ехал по дороге "Орел-Ефремов" со стороны областного центра в сторону поселка Залегощь. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия.

- Водитель допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Ниссан Альмера". В результате ДТП 47-летняя пассажир автомобиля "Ниссан" Альмера получила травмы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на орловских дорогах сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 17 ДТП. Два из них с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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