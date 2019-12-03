СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-03T17:27:21+03:00

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В Орловской области началась эпидемия простуды. За прошлую неделю зарегистрировано 4204 случая заболеваний ОРВИ.

От общего числа заболевших 67,7% составили дети в возрасте до 14 лет. Эпидемические пороги превышены в целом по области среди населения на 12,1%, а в возрастной группе 7-14 лет на 18,2%. В семи школах областного центра по классам введен карантин, чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни.

- При появлении симптомов ОРВИ стоит немедленно обращаться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения. Снизить риск заражения поможет соблюдение простых мер профилактики: чаще мойте руки с мылом, особенно при возвращении с улицы, регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях, избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, пользуйтесь защитными масками, - напомнили жителям региона в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU