2019-12-03T16:44:09+03:00
Происшествия

В Орловской области арестовали 25-летнюю закладчицу

За попытку сбыта синтетического наркотика девушке грозит тюрьма
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В городе Ливны Орловской области полицейские задержали 25-летнюю закладчицу. За попытку сбыта синтетических наркотиков девушке грозят годы заключения.

Сбытчица запрещенных веществ успела разложить "товар", общим весом более 30 грамм, по четырем тайникам. Однако довести дело до конца не удалось: полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков Ливенского отдела полиции поймали ее. Вещество изъяли, экспертиза подтвердила - наркотик.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, уголовное дело на девушку завели по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Сейчас закладчица арестована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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