2019-12-03T15:49:48+03:00
Звезды

Ольга Кормухина предложила орловцам спеть с ней на одной сцене

Для участия в конкурсе нужно исполнить и выложить в соцсети кавер-версию хита исполнительницы "Путь"
Ольга СУПОНЕВА
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Звезда советской и российской рок-эстрады Ольга Кормухина предложила жителям Орла спеть с ней на одной сцене. Концерт легендарной певицы в областном центре состоится 18 декабря и в этот день кто-то из талантливых счастливчиков сможет исполнить хит вместе с артисткой.

Участие в конкурсе могут принять орловцы в возрасте от шести до 22 лет. Условия такие: записать свою кавер-версию на хит "Путь" и выложить ее в социальные сети с хэштегом #ОльгаКормухинавОрле.

- Победители получат возможность выйти на сцену с Ольгой КОРМУХИНОЙ и совместно исполнить легендарную композицию. Результаты конкурса будут объявлены 16 декабря, - сообщают организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

Концерт состоится 18 декабря, 19.00

Кромское ш-се, 4

ИСТОЧНИК KP.RU

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