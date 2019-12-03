Ольга Кормухина предложила орловцам спеть с ней на одной сцене
Звезда советской и российской рок-эстрады Ольга Кормухина предложила жителям Орла спеть с ней на одной сцене. Концерт легендарной певицы в областном центре состоится 18 декабря и в этот день кто-то из талантливых счастливчиков сможет исполнить хит вместе с артисткой.
Участие в конкурсе могут принять орловцы в возрасте от шести до 22 лет. Условия такие: записать свою кавер-версию на хит "Путь" и выложить ее в социальные сети с хэштегом #ОльгаКормухинавОрле.
- Победители получат возможность выйти на сцену с Ольгой КОРМУХИНОЙ и совместно исполнить легендарную композицию. Результаты конкурса будут объявлены 16 декабря, - сообщают организаторы.
КОГДА, ГДЕ?
Концерт состоится 18 декабря, 19.00
Кромское ш-се, 4
ИСТОЧНИК KP.RU
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