В Орловской области открылась объездная дорога в обход Нарышкино

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-03T14:39:19+03:00

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Сегодня, 3 декабря, в Орловской области открылось движение транспорта по объездной дороге Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» в обход Нарышкино. Новый участок трассы протяженностью 13 км оснастили 12 автобусными остановками, путепроводом, мостом и даже шумозащитными экранами рядом с деревней Ледно.

Дорога имеет две полосы движения с шириной по 3,75 м каждая. Верхний слой покрытия, как сообщает пресс-служба регионального Правительства, состоит из плотного асфальтобетона с разметкой из термопластика со светоотражающими элементами.

- Долгие годы трасса проходила через центр Урицкого района. Это вызывало неудобства для водителей большегрузного транспорта. Но что более важно представляло опасность для жителей поселка. Сегодня мы сделали очередной шаг в создании современной дорожной инфраструктуры, - написала на своей странице в соцсетях глава региона Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU