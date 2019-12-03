2019-12-03T14:39:19+03:00
Общество

В Орловской области открылась объездная дорога в обход Нарышкино

На участке трассы Р-120 появились 12 автобусных остановок, путепровод, мост и даже шумозащитные экраны
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области открылась объездная дорога в обход Нарышкино. Фото: соцсети vk.com/klychkov_andrey_officialВ Орловской области открылась объездная дорога в обход Нарышкино. Фото: соцсети vk.com/klychkov_andrey_official
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 декабря, в Орловской области открылось движение транспорта по объездной дороге Р-120 «Орел – БрянскСмоленск - граница с Республикой Белоруссия» в обход Нарышкино. Новый участок трассы протяженностью 13 км оснастили 12 автобусными остановками, путепроводом, мостом и даже шумозащитными экранами рядом с деревней Ледно.

Дорога имеет две полосы движения с шириной по 3,75 м каждая. Верхний слой покрытия, как сообщает пресс-служба регионального Правительства, состоит из плотного асфальтобетона с разметкой из термопластика со светоотражающими элементами.

- Долгие годы трасса проходила через центр Урицкого района. Это вызывало неудобства для водителей большегрузного транспорта. Но что более важно представляло опасность для жителей поселка. Сегодня мы сделали очередной шаг в создании современной дорожной инфраструктуры, - написала на своей странице в соцсетях глава региона Андрей Клычков.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области началась эпидемия простуды
В Орловской области арестовали 25-летнюю закладчицу
Ольга Кормухина предложила орловцам спеть с ней на одной сцене
В 2020-м году в Орле 11 участков дорог ждет комплексный ремонт
Детский парк Орла может открыться уже летом 2020-го
На ремонт подхода к детскому саду в Орле потратят около 180 тысяч рублей
Орловцу, огород которого зарос бурьяном, назначили штраф
Лже-работницы пенсионного фонда украли у 92-летней орловчанки 200 тысяч рублей
Орловцев ждут Рождественские музыкальные вечера
Возле школы №26 в Орле появится новый остановочный павильон
В Орле могут расторгнуть контракт с двумя перевозчиками после забастовки
Под Орлом грузовая "ГАЗель" протаранила "Ладу"
В центре Орла едва не сгорела квартира из-за неосторожного курения
Два человека пострадали в столкновении "Нивы" и "Десятки" под Орлом
ВИДЕОФАКТ: орловец едва не попал в аварию из-за лихача-нарушителя
Хор из Орловской области признали одним из лучших на всероссийском конкурсе
Орловцы победили в национальном чемпионате «Worldskills Russia»
«Письма Победы»: актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева навестили ветеранов в Орле
Четыре общественных территории в Орле обрели новые названия
Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России
В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа
Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов по уровню зарплат