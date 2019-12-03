На ремонт подхода к детскому саду в Орле потратят около 180 тысяч рублей
Сегодня, 3 декабря, на рабочей планерке в мэрии стало известно, что на ремонт подхода к детскому саду №7 в Орле потратят около 180 тысяч рублей.
Ранее жители 909 квартала, где расположено учреждение для дошколят, пожаловались на странице городской администрации в соцсетях на плохое состояние асфальтного покрытия.
- В целом ремонт подходов и подъездов к учреждениям социальной сферы завершен в этом году на 90%. Что же касается участка перед детским садом №7, то экспертная оценка уже составлена, - пояснил Дмитрий Фролов, и.о. начальника УКХ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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