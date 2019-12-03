Орловцу, огород которого зарос бурьяном, назначили штраф
Орловцу, огород которого зарос бурьяном, назначили штраф. Его участок площадью 20 тысяч кв.м расположен во Мценском районе.
Мужчина долгое время не приводил сельхозхозяйственную обработку земли и она заросла травой и кустарниками. Ранее он уже получал предписание, обязывающие его принять меры по борьбе с сорной растительностью, одна их владелец участка проигнорировал.
Нарушение было обнаружено во время внеплановой выездной проверки специалистов регионального Управления Россельхознадзора. После этого дело было передано в мировой суд.
- В ходе рассмотрения административного дела гражданин вину признал и обратился с просьбой о снижении размера штрафа. Владелец земельного участка признан виновным в совершении правонарушения по статье «Невыполнение в срок законного предписания», - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.
Мировой суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU