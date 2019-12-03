СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-03T13:40:57+03:00

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Орловцу, огород которого зарос бурьяном, назначили штраф. Его участок площадью 20 тысяч кв.м расположен во Мценском районе.

Мужчина долгое время не приводил сельхозхозяйственную обработку земли и она заросла травой и кустарниками. Ранее он уже получал предписание, обязывающие его принять меры по борьбе с сорной растительностью, одна их владелец участка проигнорировал.

Нарушение было обнаружено во время внеплановой выездной проверки специалистов регионального Управления Россельхознадзора. После этого дело было передано в мировой суд.

- В ходе рассмотрения административного дела гражданин вину признал и обратился с просьбой о снижении размера штрафа. Владелец земельного участка признан виновным в совершении правонарушения по статье «Невыполнение в срок законного предписания», - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Мировой суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU