2019-12-03T12:55:48+03:00
Происшествия

Лже-работницы пенсионного фонда украли у 92-летней орловчанки 200 тысяч рублей

Мошенницы сказали пенсионерке, что идет замена старых денег на новые
Наталья Меркулова
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Лже-работницы пенсионного фонда украли у 92-летней орловчанки 200 тысяч рублейЛже-работницы пенсионного фонда украли у 92-летней орловчанки 200 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Лже-работницы пенсионного фонда украли у 92-летней орловчанки 200 тысяч рублей. Мошенницы сказали пенсионерке, что идет замена старых денег на новые.

Прежде чем заглянуть в гости к пожилой женщине, преступницы позвонили ей по телефону и «прощупали почву»: узнали какая сумма хранится у нее дома, узнали адрес и нет ли дома еще кого-либо. После этого дамы не заставили себя ждать и вскоре появились на пороге квартиры.

После того, как они ушли, пенсионерка обнаружила пропажу денег. Она рассказала о произошедшем родственнику, который и позвонил в полицию.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие кражи, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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