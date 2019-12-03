2019-12-03T12:36:14+03:00
Звезды

Орловцев ждут Рождественские музыкальные вечера

Предпраздничный фестиваль стартует 9 декабря и продлится до конца месяца
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев ждут Рождественские музыкальные вечера. Традиционный предпраздничный фестиваль стартует 9 декабря и продлится до конца месяца.

Фестиваль, в рамках которого состоится несколько концертов, для горожан и гостей областного центра подготовил Орловский музыкальный колледж. Рассказываем, что же вошло в программу.

9 декабря состоится концерт отделения народных инструментов и народного пения "С Россией в сердце".

11 декабря орловцев приглашают на концерт струнно-смычкового отделения "В созвучьях вечной красоты".

12 декабря гостей ждет "Новогодний маскарад" - концерт отделения академического вокала.

14 декабря с программой "Зимняя фантазия" выступит отделение фортепиано.

16 декабря музыканты отыграют программу "Мелодии и ритмы декабря" - выступит отделение эстрадного пения.

18 декабря сольный концерт "Рядом со мной" даст Павел Поляков.

23 декабря гостей ждет "Новогоднее путешествие" - концерт студентов и преподавателей музыкального колледжа.

25 декабря состоится концерт дирижерско-хорового отделения "Волшебных звуков хор".

Завершится фестиваль 27 декабря программой "Хорошее настроение" от духового и эстрадного отделений.

Начало концертов - в 18.30. Подробности можно узнать по телефону 55-45-50.

КОГДА, ГДЕ?

9-27 декабря, 18.30

пл. Мира, 9

ИСТОЧНИК KP.RU

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