Орловцев ждут Рождественские музыкальные вечера
Орловцев ждут Рождественские музыкальные вечера. Традиционный предпраздничный фестиваль стартует 9 декабря и продлится до конца месяца.
Фестиваль, в рамках которого состоится несколько концертов, для горожан и гостей областного центра подготовил Орловский музыкальный колледж. Рассказываем, что же вошло в программу.
9 декабря состоится концерт отделения народных инструментов и народного пения "С Россией в сердце".
11 декабря орловцев приглашают на концерт струнно-смычкового отделения "В созвучьях вечной красоты".
12 декабря гостей ждет "Новогодний маскарад" - концерт отделения академического вокала.
14 декабря с программой "Зимняя фантазия" выступит отделение фортепиано.
16 декабря музыканты отыграют программу "Мелодии и ритмы декабря" - выступит отделение эстрадного пения.
18 декабря сольный концерт "Рядом со мной" даст Павел Поляков.
23 декабря гостей ждет "Новогоднее путешествие" - концерт студентов и преподавателей музыкального колледжа.
25 декабря состоится концерт дирижерско-хорового отделения "Волшебных звуков хор".
Завершится фестиваль 27 декабря программой "Хорошее настроение" от духового и эстрадного отделений.
Начало концертов - в 18.30. Подробности можно узнать по телефону 55-45-50.
КОГДА, ГДЕ?
9-27 декабря, 18.30
пл. Мира, 9
ИСТОЧНИК KP.RU
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