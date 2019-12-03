2019-12-03T12:22:23+03:00
Общество

Возле школы №26 в Орле появится новый остановочный павильон

Сегодня были подведены итоги торгов и определен подрядчик
Наталья Меркулова
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Возле школы №26 в Орле появится новый остановочный павильонВозле школы №26 в Орле появится новый остановочный павильон
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Возле школы №26 в Орле появится новый остановочный павильон. Сегодня, 3 декабря, были подведены итоги торгов и определен подрядчик, который займется выполнением работ.

Об этом стало известно во время рабочей планерки в мэрии. По словам заместителя главы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгения Гришина, новый оборудованный остановочный пункт должен появиться до 18 декабря.

- Победителем аукциона признан ООО «ДорИнвест». Подрядчику предстоит «вырезать» заездной карман и благоустроить прилегающую территорию, установить остановочный павильон. После приемки объекта, он будет внесен в транспортную схему, - пояснил Евгений Гришин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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