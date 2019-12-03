В Орле могут расторгнуть контракт с двумя перевозчиками после забастовки
Сегодня, 3 декабря, на рабочей планерке в мэрии Орла городские власти обсудили сложившуюся в выходные ситуацию с забастовкой водителей автобусов на маршрутах №1, 22 и 59.
После многочисленных обращений жителей Лужков в городскую администрацию и публикаций в СМИ, началась проверка работы двух перевозчиков. По данным Глонасс, водители маршруток вышли в рейс, но в одной из точек остановились, решили устроить забастовку и отказались перевозить пассажиров.
Как предположили общественники, это связато с тем, что 1 декабря в объезд находящегося на ремонте моста Дружбы пустили новый маршрут №29.
- В отношении перевозчиков, которые обслуживают маршрут №1, 22 и 59, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение вплоть до расторжения контракта и внесения их в черный список перевозчиков. Сейчас мы обратимся в правоохранительные органы, чтобы они пояснили ситуацию, - пояснил Евгений Гришин, руководитель управления городского хозяйства и транспорта.
Глава администрации Орла Александр Муромский попросил на случай подобных ситуаций организовать резервный транспортный фонд, чтобы дополнительные автобусы могли в случае необходимости выйти в рейс.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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