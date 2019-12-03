Под Орлом грузовая "ГАЗель" протаранила "Ладу"
Под Орлом грузовая "ГАЗель" протаранила "Ладу". В аварии пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля: она получила травмы.
ДТП случилось на трассе М-2 "Крым" в понедельник, 2 декабря. В половине второго часа дня 26-летний водитель ехал на грузовике со стороны областного центра в сторону Мценска. Он стал поворачивать налево и столкнулся с "Ладой Грантой", которая следовала со стороны Мценска в сторону Орла прямо.
- При ДТП пассажир автомобиля "Лада Гранта", (37-летняя женщина) получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Врачи оказали женщине необходимую помощь и отпустили.
Всего же за минувшие сутки на дорогах Орловской области полицейские зарегистрировали 15 ДТП. 3 из них - с пострадавшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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