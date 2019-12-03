СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-03T11:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Орла едва не сгорела квартира из-за неосторожного курения. ЧП случилось на Октябрьской улице.

Накануне, декабря, в шестом часу вечера спасателям поступил сигнал о пожаре. Они немедленно выехали на вызов. Как оказалось, в двухкомнатной квартире в одном из домов Октябрьской произошло возгорание постельных принадлежностей.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU