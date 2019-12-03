В центре Орла едва не сгорела квартира из-за неосторожного курения
В центре Орла едва не сгорела квартира из-за неосторожного курения. ЧП случилось на Октябрьской улице.
Накануне, декабря, в шестом часу вечера спасателям поступил сигнал о пожаре. Они немедленно выехали на вызов. Как оказалось, в двухкомнатной квартире в одном из домов Октябрьской произошло возгорание постельных принадлежностей.
- В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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