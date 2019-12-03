Два человека пострадали в столкновении "Нивы" и "Десятки" под Орлом
На дороге в Орловской области два человека пострадали в ДТП. "Десятка" протаранила "Ниву".
Авария произошла накануне, 2 декабря, в Должанском районе. В начале двенадцатого часа дня 37-летний водитель на отечественной легковушке "ВАЗ2110" ехал по автодороге Верхнее Ольшаное -Нижнее Ольшаное. Впереди, попутно, ехала "Нива". "Десятка" врезалась в нее, после чего вылетела в кювет.
Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
- Водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и его 61-летняя пассажирка получили травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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