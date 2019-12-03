ВИДЕОФАКТ: орловец едва не попал в аварию из-за лихача-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-03T10:13:59+03:00

Водитель "Лады" грубо нарушил правила и чуть не спровоцировал ДТП

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В Орле водитель "Лады Приоры" едва не спровоцировал ДТП, нарушив правила дорожного движения на перекрестке. Лихой маневр нарушителя попал на запись видеорегистратора.

Видео опасного момента прислал в редакцию "Комсомолки" читатель. Случилось все на Комсомольской улице.

- Ожидал чего угодно, кроме поворачивающей из третьего левого ряда направо, через две полосы, "Приоры" , - поделился орловец.

Чудом ему удалось затормозить и избежать столкновения. Водитель-нарушитель же, как ни в чем не бывало, продолжил движение.

Согласно КоАП, за подобное нарушение, если установлены дорожные знаки "Направление движения по полосам" (здесь как раз такой случай), грозит штраф.

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Направо из третьего левого ряда.

ИСТОЧНИК KP.RU