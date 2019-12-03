СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-03T09:42:01+03:00

Хор из Орловской области признали одним из лучших на всероссийском конкурсе. Фото: сайт Правительства Орловской области

Победу на "Поединке хоров" одержали артисты из поселка Стрелецкий

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Хор из Орловской области признали одним из лучших в России. Победу во всероссийском конкурсе исполнителей «золотого» возраста «Поединок хоров» одержали артисты из поселка Стрелецкий.

В этом году свои таланты на сцене КЦ «Измайловский» в Москве показали 274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей. Орловскую область представил народный коллектив «Стрелецкий хор русской песни».

- Наши артисты завоевали победу в номинации «Хоровые коллективы», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

Стрелецкий хор – считается одним из лучших на Орловщине. За свою творческую карьеру коллектив дал более 800 концертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU