Хор из Орловской области признали одним из лучших на всероссийском конкурсе
Хор из Орловской области признали одним из лучших в России. Победу во всероссийском конкурсе исполнителей «золотого» возраста «Поединок хоров» одержали артисты из поселка Стрелецкий.
В этом году свои таланты на сцене КЦ «Измайловский» в Москве показали 274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей. Орловскую область представил народный коллектив «Стрелецкий хор русской песни».
- Наши артисты завоевали победу в номинации «Хоровые коллективы», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ЗНАЙ!
Стрелецкий хор – считается одним из лучших на Орловщине. За свою творческую карьеру коллектив дал более 800 концертов.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU