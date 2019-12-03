Орловцы победили в национальном чемпионате «Worldskills Russia»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-03T09:18:26+03:00

Студенты и школьники из нашего региона показали класс в дизайне, туризме и предпринимательстве

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Орловцы победили в Третьем национальном чемпионате «Worldskills Russia» («Молодые профессионалы»). Студенты и школьники из нашего региона показали класс в дизайне, туризме и предпринимательстве.

Финал соревнований по профессиональному мастерству в Москве на ВДНХ. Побороться за звание чемпионов в 52 компетенциях в столицу приехали около 500 конкурсантов из 73 вузов России. Орел тоже не остался в стороне. Честь региона отстаивали студенты и воспитанники ОГУ им. Тургенева.

Полина Андрианова и Анастасия Зубанова завоевали золотые медали в компетенции «Предпринимательство», Наталия Морозова и Екатерина Сапунова − в компетенции «Туризм». Георгий Волкодаев взял бронзу в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

- Орловские школьники также продемонстрировали высокие результаты. Илья Демьянов и Матвей Линьков завоевали золото по «Туризму», а Мария Зайцева - бронзу в «Инженерном дизайне CAD», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU