СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-02T17:02:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре общественных территории в Орле обрели новые названия. Официальное решение об этом приняло ноябрьской сессии горсовета народных депутатов.

Среди объектов получивших имена - территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова, сквер напротив бывшего завода «Стекломаш», зеленая зона между многоэтажными домами и АЗС на ул. Ливенской (ныне Ливенский сквер), а также Семинарский парк. За последним сохранили его народное название, другие же получили имена знаменных орловцев и людей, внесших большой клад в развитие города.

Так названный участок Наугорки превратился в бульвар Генерала Мартынова, Почетного гражданина города Орла. Владимир Александрович долгие годы руководил Орловским гарнизоном и Орловским высшим военным командным училищем (Академия ФСО).

Территория возле «Стекломаш» стала Сквером им. Героя Ермолаева – орловца, полного кавалера ордена Славы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU