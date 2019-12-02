Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России
Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России. Открытая лекция состоится 6 декабря.
Локацией для проведения встречи станет Среднерусский институт управления-филиал РАНХИГС. Абел Аганбегян - ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (1989–2002), доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела (ФФБ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Тема встречи: «Негативный демографический тренд в России – возможности преодоления или смягчения».
КОГДА, ГДЕ?
6 декабря, 9.30
бульвар Победы, 5а
ИСТОЧНИК KP.RU