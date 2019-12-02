2019-12-02T16:47:53+03:00
Общество

Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России

Открытая лекция состоится 6 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Абел Аганбегян. Фото с сайта ranepa.ruАбел Аганбегян. Фото с сайта ranepa.ru
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Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России. Открытая лекция состоится 6 декабря.

Локацией для проведения встречи станет Среднерусский институт управления-филиал РАНХИГС. Абел Аганбегян - ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (1989–2002), доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела (ФФБ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Тема встречи: «Негативный демографический тренд в России – возможности преодоления или смягчения».

КОГДА, ГДЕ?

6 декабря, 9.30

бульвар Победы, 5а

ИСТОЧНИК KP.RU

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