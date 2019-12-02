2019-12-02T16:19:08+03:00
Происшествия

В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа

Мужчина лишился кошелька, денег, банковской карты, паспорта и водительских прав
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа. Мужчина лишился кошелька, денег, банковской карты, паспорта и водительских прав.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Мужчина отдыхал в заведении где у него возник конфликт с другим посетителем. Завязалась драка, оппонент орловца прихватил с собой его имущество. Мужчина заблокировал карту и пошел в полицию.

- Полицейские установили торговую точку, где злоумышленник пытал расплатиться похищенной банковской картой. Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники опознали в подозреваемом ранее судимого за аналогичные преступления 33-летнего местного жителя, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции разыскали потенциального грабителя. Отпираться тот не стал. Карту и документы удалось изъять, находившиеся в портмоне деньги он потратил, а сам кошелек выбросил.

Возбуждено уголовное дело. Грабитель под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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