В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа
В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа. Мужчина лишился кошелька, денег, банковской карты, паспорта и водительских прав.
Инцидент произошел в Заводском районе города. Мужчина отдыхал в заведении где у него возник конфликт с другим посетителем. Завязалась драка, оппонент орловца прихватил с собой его имущество. Мужчина заблокировал карту и пошел в полицию.
- Полицейские установили торговую точку, где злоумышленник пытал расплатиться похищенной банковской картой. Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники опознали в подозреваемом ранее судимого за аналогичные преступления 33-летнего местного жителя, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сотрудники полиции разыскали потенциального грабителя. Отпираться тот не стал. Карту и документы удалось изъять, находившиеся в портмоне деньги он потратил, а сам кошелек выбросил.
Возбуждено уголовное дело. Грабитель под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU