Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов по уровню зарплат
Орловская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по уровню заработных плат. Регион занял 83 место из 85 возможных.
Исследование представило РИА Новости. В качестве основного показателя эксперты брали количество работников в том или ином регионе, получающих заработную плату выше ста тысяч рублей (высокооплачиваемые работники).
- Кроме того, были проанализированы такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе, - сообщает источник.
В итоге Орловская область оказалась в числе регионов, в которых практические нет работников, получающих высокую заработную плату. Минимальная доля наблюдается у Кабардино-Балкарии, Дагестана, Орловщины, республики Мордовия, Ивановской области, Псковской области, республики Калмыкия, Кировской области, Адыгеи, Чеченской республики.
Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей для Орловской области составила 0,9%. При этом 21,6% работающих орловцев получают зарплату менее 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU