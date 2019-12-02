Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов по уровню зарплат

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-02T16:26:28+03:00

21,6% работающих орловцев получают зарплату менее 15 тысяч рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Орловская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по уровню заработных плат. Регион занял 83 место из 85 возможных.

Исследование представило РИА Новости. В качестве основного показателя эксперты брали количество работников в том или ином регионе, получающих заработную плату выше ста тысяч рублей (высокооплачиваемые работники).

- Кроме того, были проанализированы такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе, - сообщает источник.

В итоге Орловская область оказалась в числе регионов, в которых практические нет работников, получающих высокую заработную плату. Минимальная доля наблюдается у Кабардино-Балкарии, Дагестана, Орловщины, республики Мордовия, Ивановской области, Псковской области, республики Калмыкия, Кировской области, Адыгеи, Чеченской республики.

Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей для Орловской области составила 0,9%. При этом 21,6% работающих орловцев получают зарплату менее 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU