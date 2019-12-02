2019-12-02T16:26:28+03:00
Общество

Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов по уровню зарплат

Область заняла 83 строчку из 85
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
21,6% работающих орловцев получают зарплату менее 15 тысяч рублей21,6% работающих орловцев получают зарплату менее 15 тысяч рублейФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Орловская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по уровню заработных плат. Регион занял 83 место из 85 возможных.

Исследование представило РИА Новости. В качестве основного показателя эксперты брали количество работников в том или ином регионе, получающих заработную плату выше ста тысяч рублей (высокооплачиваемые работники).

- Кроме того, были проанализированы такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе, - сообщает источник.

В итоге Орловская область оказалась в числе регионов, в которых практические нет работников, получающих высокую заработную плату. Минимальная доля наблюдается у Кабардино-Балкарии, Дагестана, Орловщины, республики Мордовия, Ивановской области, Псковской области, республики Калмыкия, Кировской области, Адыгеи, Чеченской республики.

Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей для Орловской области составила 0,9%. При этом 21,6% работающих орловцев получают зарплату менее 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Письма Победы»: актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева навестили ветеранов в Орле
Четыре общественных территории в Орле обрели новые названия
Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России
В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа
Орловцев приглашают создать новогоднюю игрушку по мотивам "Гарри Поттера"
Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
В Орле угонщик машин попался на месте преступления
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Орловской области 11,5 млрд рублей
На орловской дороге пьяный водитель "ВАЗа" устроил ДТП
На Орловщине активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ПФР
Орловцы жалуются на забастовку водителей маршруток
В центре Орла 3 декабря будет закрыто движение и запрещена стоянка
В Орле почтят память безымянных воинов
Полицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве родного брата
В Орле микроавтобус уходя от столкновения с "ВАЗом"протаранил "КИА"
Орловцам предлагают пофантазировать и придумать самую оригинальную маску
Жители Комсомольской улицы Орла останутся без воды 2 декабря
Под Орлом 22-летний водитель на «Приоре» снес забор и врезался в здание
В Орловской области спасатели боролись с пожаром в жилом доме
В Орле больше сотни детей посетили докторов в "больнице на колесах"
Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами
В первый день зимы орловцы увидели «Сон в летнюю ночь»
Мороз не задержится на новой рабочей неделе в Орле
В Орловской области утонул пожилой рыбак