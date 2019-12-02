Орловцев приглашают создать новогоднюю игрушку по мотивам "Гарри Поттера"
Орловский музей коллекционных кукол приглашает детей и их родителей на мастер-класс. Гости своими руками создадут новогоднее украшение по мотивам любимой многими истории о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Предновогодние мастер-классы сотрудники музея решили посвятить любимым героям и персонажам.
- Мы будем делать стилизованные елочные фигурки персонажей любимого фильма, - рассказали в музее.
Предварительно нужно записаться. Сделать это можно по телефону 49-02-57.
КОГДА, ГДЕ?
8 декабря, 15.00
Новосильское ш-се, 6
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ИСТОЧНИК KP.RU
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