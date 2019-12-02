Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-02T13:57:44+03:00

К счастью, в ЧП обошлось без жертв

Изменить размер текста: A A

В Орловской области неосторожное курение обернулось ЧП. Из-за сигареты разбушевался пожар в жилом доме.

Случилось все в Дмитровском районе в минувшее воскресенье, 1 декабря. Во втором часу дня на телефон службы спасения поступил сигнал: в деревне Талдыкино горит дом.

- В результате пожара в доме выгорела комната на площади 30 квадратных метров, потолочные перекрытия над ней обуглились. Остальные помещения дома закопчены. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU