Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
В Орловской области неосторожное курение обернулось ЧП. Из-за сигареты разбушевался пожар в жилом доме.
Случилось все в Дмитровском районе в минувшее воскресенье, 1 декабря. Во втором часу дня на телефон службы спасения поступил сигнал: в деревне Талдыкино горит дом.
- В результате пожара в доме выгорела комната на площади 30 квадратных метров, потолочные перекрытия над ней обуглились. Остальные помещения дома закопчены. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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