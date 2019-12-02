СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-02T13:57:58+03:00

Сотрудники Росгвардии задержали преступника, когда он запускал двигатель на чужом автомобиле

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В Орле угонщик машин попался на месте преступления. Сотрудники Росгвардии задержали преступника, когда он запускал двигатель на чужом автомобиле.

Происшествие случилось в воскресенье, 1 декабря, во дворе одного из многоквартирных домов на улице 2-ая Курская. Владелец иномарки вовремя заметил, как незнакомец взломал замок и попытался завести машину. После этого он обратился в правоохранительные органы.

27-летнего угонщика поймали в момент завершения «скрутки проводов».

- Как выяснилось, задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. По данному факту сотрудниками полиции в настоящее время проводится разбирательство, -сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU