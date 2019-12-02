2019-12-02T12:56:17+03:00
Экономика

Инвесторы вложили в сельское хозяйство Орловской области 11,5 млрд рублей

Региону удалось закупить 512 новых сельхозхозяйственных машин и создать новые рабочие места
Наталья Меркулова
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В 2019 году инвесторы вложили в сельское хозяйство Орловской области 11,5 млрд рублейВ 2019 году инвесторы вложили в сельское хозяйство Орловской области 11,5 млрд рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 2 декабря, в Правительстве Орловской области обсудили итоги реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона. В этом году частный бизнес вложил в сельское хозяйство и связанное с ним производство 11,5 млрд рублей.

Региону удалось закупить 512 новых сельхозхозяйственных машин и создать 706 новых рабочих мест. По данным зампредседателя областного Правительства по развитию АПК Дмитрия Бутусова, в этом году валовой региональный продукт сельскохозяйственное производство составил 107% (в 2018 году - 23,9%).

- Инвестиционный потенциал АПК региона не исчерпан: недостаточна активность в строительстве зерносушильных комплексов, остается открытым вопрос с отсутствием должного количества плодо- и овощехранилищ. Необходимо сделать акцент на продолжении конструктивного сотрудничества с бизнесом и подготовки профессиональных кадров, - пояснил губернатор области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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