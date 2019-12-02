СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-02T12:24:06+03:00

Один человек пострадал

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На орловской дороге пьяный водитель "ВАЗа" устроил ДТП. Не обошлось без пострадавших: травмы получил один человек.

Авария случилась накануне, 1 декабря. Во втором часу дня водитель за рулем "Четырнадцатой" ехал со стороны города Ливны в сторону села Екатериновка. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где в этот момент шел кроссовер марки "Сан Енг". Машины столкнулись.

- В результате ДТП 77-летний пассажир автомобиля "Сан Енг". получил травмы, назначено амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В ГИБДД добавили, что водитель "ВАЗа" был в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU